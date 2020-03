Uniek: een verlaten Tweede Kamer

In de anders zo levendige hal van het Kamergebouw in het centrum van Den Haag kun je een kanon afschieten, zo rustig is het er nu waakzaamheid voor het coronavirus belangrijker is dan debatten over - pak ’m beet - de strafrechtketen of het spoor. Beveiligers staan er wat verveeld bij en tonen elkaar de lunchpaketten, omdat de kantine natuurlijk ook dicht is.

De handpompjes die vorige week nog volop werden gebruikt om handen te desinfecteren staan er wat verloren bij. De waarschuwende teksten die eerder aan bezoekers werden getoond zijn van de schermen verdwenen, omdat er überhaupt geen bezoekers meer welkom zijn. In de mediatoren van het gebouw worden snel magnetrons en koffiemachines geïnstalleerd, omdat het nieuws wel verslagen moet worden. Er zijn dan wel nauwelijks debatten, op de nabijgelegen ministeries wordt in kleine kring volop overlegd over maatregelen.

Spookdecor

Het anders zo propvolle vergaderrooster van de Tweede Kamer is plotseling overzichtelijk. Er zijn namelijk geen debatten, behalve op woensdag, als er in een spookdecor wordt gesproken over het coronavirus. Het is zeldzaam dat het belangrijkste vergaderorgaan van het land op zo’n manier de aandacht beperkt tot één zaak. Ook in februari 1953 gebeurde dat, nadat Nederland werd getroffen door de watersnoodramp.

Toen sprak de Kamervoorzitter woorden die ook nu van toepassing zouden kunnen zijn op het virus dat ons land bedreigt. „De regering en haar ambtelijke apparaat moeten zich ten volle kunnen blijven wijden aan de talloze voorzieningen, welke met het oog op de ramp, die ons land getroffen heeft, nodig zijn.” Ook toen werd het vergaderschema drastisch uitgedund, maar groot verschil is dat volksvertegenwoordigers toen in groten getale bij elkaar mochten blijven komen.

Spaanse griep

Kamerhistoricus Menno de Bruyne, tevens SGP-voorlichter en Binnenhof-veteraan, zegt dat de situatie nu daarom nóg uitzonderlijker is. „Dat het op basis van de volksgezondheid zo plat ligt als nu is uniek.” Zoekend naar een vergelijkbare situatie komt hij uit op de Spaanse griep, ruim honderd jaar geleden rond 1918. „Al betwijfel ik of dat zo ingrijpend was als nu.”

De Bruyne ziet dat er wel wordt doorgewerkt. „Gelukkig blijft werken op andere manieren mogelijk, zo heeft onze SGP-fractie virtueel overleg.” En zo gaat dat bij bijna alle partijen. Sommige Kamerleden komen nog snel wat dossiers halen om vervolgens weer huiswaarts te keren. De Kamerhistoricus denkt dat zelfs dat binnenkort niet meer kan. „Het zal niet lang meer duren voordat er helemaal niemand meer naar de Kamer mag komen.”