Honderd asielzoekers in Nederland herplaatst

Het gaat dan om vluchtelingen die in Griekenland en Italië waren aangekomen. De herplaatsing is onder meer bedoeld om het overbelaste opvangsysteem in deze beide landen te ontlasten. Nederland moet in twee jaar tijd maximaal 9000 asielzoekers opnemen.

Het zijn vooral gezinnen uit Syrië die deze week hier zijn gekomen, maar er zijn ook Irakezen en Eritreeërs bij. De meeste asielzoekers hebben inmiddels een asielvergunning ontvangen. Dijkhoff is volgende week in Griekenland en zal dan ook overleggen over de komst van de volgende groep vluchtelingen.