Niet een maar meerdere tornado’s op 4 juni

WAGENINGEN - Tijdens het noodweer dat op dinsdag 4 juni over Nederland trok, zijn er mogelijk meerdere tornado’s geweest en niet maar één krachtige windhoos, zoals werd aangenomen. De tornado met het langste schadespoor trok van Nijmegen via de Posbank bij Rheden en Dieren naar Hellendoorn, over een lengte van circa 100 kilometer.