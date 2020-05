Woordvoerder: vicepresident Pence niet in thuisisolatie

„Bovendien heeft vicepresident iedere dag negatief getest en is hij van plan morgen in het Witte Huis te zijn”, twittert hij.

Bloomberg meldde eerder op basis van drie bronnen dat Pence in thuisisolatie was gegaan nadat zijn perssecretaris vrijdag positief is getest op het coronavirus. De vicepresident is zondag negatief getest op een coronavirusinfectie, maar zou uit voorzorg thuisblijven. Dat zeiden mensen tegen Bloomberg die anoniem willen blijven omdat de quarantainemaatregel nog niet openbaar was gemaakt.

De perssecretaris van Pence, Katie Miller, is de belangrijkste woordvoerder van de coronavirus-taskforce van het Witte Huis. Dat team wordt geleid door Pence en kwam donderdag voor het laatst bijeen. Zaterdag werd bekend dat drie leden van het team in quarantaine zijn gegaan, onder hen medisch topadviseur Anthony Fauci. Ook directeur Robert Redfield van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC en directeur Stephen Hahn van medicijnwaakhond FDA zitten in thuisisolatie nadat zij een ontmoeting hadden met iemand die het longvirus onder de leden heeft.

De diagnose van Miller volgde op een positief testresultaat van een militair die als persoonlijk medewerker van Trump werkzaam is. De perssecretaris is getrouwd met een van de naaste medewerkers van Trump, Stephen Miller.