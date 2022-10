Duizenden euro's schade door actie bij Rafaëls Sixtijnse Madonna

De Sixtijnse Madonna van Rafael Ⓒ Wikimedia Commons

DRESDEN - De schade die klimaatactivisten hebben aangericht aan de lijst van de Sixtijnse Madonna in Dresden loopt in de duizenden euro's. Om de lijst van het werk van de Italiaanse kunstenaar Rafaël te restaureren is tussen de 3000 en 5000 euro nodig, meldt de koepelorganisatie van musea in Dresden. Daarnaast is er nog een inkomstenderving van 7000 doordat het museum dicht moest.