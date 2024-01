Volgens WHO vorige maand bijna 10.000 coronadoden: ’Blijf testen en vaccineren’

Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO zei dat hoewel covid niet langer een mondiale noodsituatie op het gebied van volksgezondheid is, het virus nog steeds rondgaat, veranderd en dodelijk is. Tedros schrijft de toename in december toe aan „bijeenkomsten tijdens de vakantieperiode.”

Volgens Tedros moeten we, ondanks dat 10.000 sterfgevallen beduidend minder is dan tijdens de piek van de pandemie, allemaal voorzorgsmaatregelen blijven nemen tegen het virus. Het WHO blijft regeringen oproepen „om de toegang tot betaalbare en betrouwbare tests, behandelingen en vaccins voor hun bevolking te garanderen.” Ook roept de Wereldgezondheidsorganisatie mensen op zich te laten vaccineren, te testen en waar nodig maskers te dragen. En we blijven mensen oproepen om zich te laten vaccineren, te testen, waar nodig maskers te dragen en ervoor te zorgen dat drukke binnenruimtes goed geventileerd zijn.”