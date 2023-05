Zakkenroller valt door de mand na domme fout: telefoon van agent gestolen

Dat meldt politie Basisteam Burgwallen. Een groep agenten dat gespecialiseerd is in het ontdekken van zakkenrollers ging zondag de straat op en zagen een man die zich verdacht gedroeg. „Hij liep winkel in, winkel uit, bezocht de ene fastfoodketen na de andere, zonder wat te kopen. Hij was wel heel nieuwsgierig naar tassen en kontzakken van het winkelend publiek”, aldus de politie.

De ’ongure man’ wandelde door naar een cosmeticazaak. Na een graai naar meerdere producten, verliet hij de winkel zonder te betalen en zette zijn reis voort naar een kledingwinkel.

„Daar kwam hij wel heel dicht op onze collega (in burger gekleed) te staan. Niet om te ruiken welk lekker luchtje zij op had, maar voor haar telefoon. Nadat hij de telefoon zich eigen had gemaakt, stonden andere collega’s, in burger gekleed, de louche man buiten op te wachten en trakteerden hem op een enkele reis naar het cellencomplex”, schrijft de politie.

Twee rechterschoenen

De schavuit wilde echter niet meewerken. „Waarop wij hem voorzagen van tijdelijke sieraden in de vorm van handboeien”, grapt de politie.

Op het bureau ontdekte de politie naast de telefoon van de agent nog zes andere smartphones die hij had gestolen. Ook had hij elf cosmeticaproducten en twee nieuwe rechterschoenen gestolen, in de maten 42 en 44. Tot slot toverde hij een op iemand anders naam staande OV-chipkaart uit zijn onderbroek.

De man zit vast en er is hem zakkenrollerij, winkeldiefstal en heling ten laste gelegd.