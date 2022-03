Twee overleden personen gevonden in woning in Puttershoek

De hulpdiensten werden rond 23:00 uur gealarmeerd, zij vonden in de woning twee overleden personen. Volgens de politie is er brand geweest in de woning. Het vuur was al gedoofd. De forensische opsporing van de politie doet momenteel uitgebreid onderzoek in de woning. Het is volgens de politie nog onduidelijk of er sprake is van een noodlottig ongeval of een misdrijf.

Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht en de identiteit van de overledenen. Woensdag vindt er een buurtonderzoek plaats.