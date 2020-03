Dieven stelen katalysatoren Toyota Prius in Doetinchem

In de nacht van maandag op dinsdag kreeg de politie een melding nadat een bewoner in de wijk Dichteren wakker was geworden van een vreemd geluid. Toen hij ging kijken zag hij twee mannen die zich verdacht gedroegen, meldt de politie Doetinchem op Facebook. De verdachte heren gingen er vandoor in een auto, waarop de buurtbewoner de politie waarschuwde.

Agenten zagen de auto vervolgens rijden in de wijk Wijnbergen en gaven de bestuurder een stopteken. In de auto vonden ze inbrekerswerktuig. Onder de motorkap hadden de mannen drie katalysatoren, elk afkomstig van een Toyota Prius, verstopt.

Na onderzoek bleek dat deze gestolen waren in de wijken Wijnbergen en Dichteren. Het duo is aangehouden.