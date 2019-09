Vrouw drogeert en berooft hoogbejaarde (94)

„Hij heeft geen zin meer in dingen en ligt meer te slapen op de bank dan dat hij nog spirit heeft”, licht zijn zoon toe in het item. „Het leven is op, het is te veel geweest voor hem.” Tijdens de uitzending wordt vervolgens duidelijk op welke sluwe manier de dader het vertrouwen van de slachtoffer won.

Op de openbare gang van het verzorgingstehuis ontmoeten de twee elkaar in april. Het klikt, dus besluit de bejaarde man haar uit te nodigen voor een kopje thee. Uiteindelijk kunnen ze het zo goed met elkaar vinden dat ze samen een hapje gaan eten bij een brasserie op het Buikerslotermeerplein. Terug in de woning volgt er nog een afzakkertje. De vrouw geeft aan zo niet meer naar huis te kunnen rijden en maakt dankbaar gebruik van het aanbod van meneer om op zijn bank te blijven slapen.

Vreemde smaak

Een vriendschap lijkt vervolgens geboren. Op Koningsdag spreekt het stel weer af. De vrouw staat ’s ochtends op de stoep met een aantal cakejes en staat erop om koffie te zetten voor de gastheer. Meneer vindt dat er een raar smaakje aan de koffie zit, maar drinkt het uit beleefdheid toch op. Al snel voelt hij zich niet lekker en besluit even te gaan liggen. Daarop verliest het slachtoffer zijn bewustzijn. Hij wordt uiteindelijk verward, uitgedroogd en ernstig onderkoeld aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat hij is gedrogeerd.

Nog diezelfde ochtend is er met de bankpas van het bejaarde slachtoffer een flink geldbedrag opgenomen bij een geldautomaat. Volgens de politie is het aannemelijk dat deze vrouw vaker toeslaat.

Signalement

Naar schatting is de verdachte rond de 60 jaar oud. Ze is stevig gebouwd, klein van stuk en heeft een lichte huidskleur en grijzend haar. Wat opvalt is haar moeilijke ’waggelende’ loopje.