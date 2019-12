Jongens van 11, 12 en 13 aangehouden om molotovcocktail

Een agent verklaart dat de jonge jongens spiritus en vuurwerk mee hadden.

Zaterdag waren er volgens de politie op meerdere locaties in Den Haag (container)branden en werd zwaar vuurwerk afgestoken. Zo was er een duinbrand bij de Harteveltstraat, die snel werd geblust en lag er in een plantenbak voor een woning aan de Zeezwaluwstraat een vuurwerkbom.

In de loop van de avond arresteerde de politie nog twee jongens (16 en 17 jaar) op de Houtrustweg op verdenking van voorbereiding voor brandstichting.

Meer vernielingen en aanhoudingen

Rond 22.00 uur werden in de Hoogkarspelstraat een 13-jarige jongen uit Den Haag, een 15-jarige jongen uit Leidschendam en drie jongens van 19 en een van 17 uit Zoetermeer gearresteerd. Zij zouden met zwaar vuurwerk vernielingen hebben aangericht. Een uur later was het raak op de Medemblikstraat, waar vijf 15-jarige jongens en een 14-jarige uit Den Haag vuilcontainers vernielden.

Ook stond in de buurt van het Monnickendamplein en de Volendamlaan een grote groep jongeren, die zwaar en illegaal vuurwerk afstak. Van hen arresteerde de politie twee personen.

Vergunning

De afgelopen week was het erg onrustig in Den Haag, na het besluit van de gemeente om geen vergunning te geven voor vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp tijdens de jaarwisseling. Vele tientallen relschoppers zijn aangehouden.

