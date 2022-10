PvdA trekt boetekleed aan, maar Gijs van Dijk niet terug in Kamer

Dat meldt de PvdA in een statement. De partij kreeg vorige week een flinke tik op de vingers van de eigen beroepscommissie. Die vernietigde het besluit van de partij om Van Dijk te berispen, waarbij de PvdA ook stelde dat het oud-Kamerlid de komende vier jaar niet meer welkom was als volksvertegenwoordiger namens de partij. De partij neemt dat besluit van de beroepscommissie nu, na een periode van doodse stilte, helemaal over. Daarmee voorkomt de partij blijkbaar ook dat Van Dijk de zetel die vrijkomt door het vertrek van Khadija Arib inneemt, zoals hij vorige week zei te willen doen.

Van Dijk was in opspraak gekomen door beschuldigingen van grensoverschrijdend bedrag. Hij stapte daarom begin dit jaar zelf op als Kamerlid, maar kreeg daar later spijt van: volgens Van Dijk zelf was hij alleen oneerlijk geweest in privérelaties.

De vlek werd alleen maar groter door een onderzoek dat de PvdA liet uitvoeren door integriteitsbureau Bezemer & Schubad. Van Dijk zette vraagtekens bij de conclusies van dat onderzoek, dat bovendien niet openbaar werd gemaakt: alleen partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent en een ander bestuurslid mochten het inzien. Zelfs de onafhankelijke beroepscommissie van de PvdA kreeg geen inzage, alleen daarom al besloot ze dat de straf voor Van Dijk onterecht was.

Eigen handelswijze

Met enige vertraging gaat de partij nu door het stof voor de eigen handelswijze: „Eerder gemaakte afspraken over inzage en privacy hebben een zorgvuldig proces van hoor en wederhoor in de weg gezeten.” De partij erkent ook dat het gedrag van Van Dijk alleen ging om wat hij in de ’privésfeer’ deed en niet om ’seksueel grensoverschrijdend gedrag’: „Het spijt het partijbestuur dat die indruk niet eerder is weggenomen.” Ook Sent zelf biedt excuses aan: „We hebben steeds zo goed mogelijk recht proberen te doen aan alle betrokkenen. Daar zijn we helaas niet goed in geslaagd. Dat spijt mij zeer. Met de wetenschap van nu hadden we het proces anders moeten aanpakken.”

De partij lag door de rommelige aanpak van de kwestie op een ramkoers met Van Dijk, die na het vertrek van oud-Kamervoorzitter Arib weer aanspraak kon maken op een Kamerzetel. Vorige week zei hij bij EenVandaag nog dat te willen doen, desnoods als zelfstandig Kamerlid. Maar daar ziet hij nu vanaf: „Nu de PvdA excuses heeft aangeboden en de uitspraak van de beroepscommissie overneemt sluit ik een zeer lastige periode af. Alles afwegend wil ik nu een nieuwe start maken. Dat kan ik in de Tweede Kamer doen. Toch kies ik daar nu niet voor.”

’Afspraken’

De partij zegt nu ’afspraken’ te hebben gemaakt met Van Dijk ’zodat hij weer kan werken aan een nieuwe toekomst’. Wat die afspraken precies zijn is onduidelijk. Van Dijk zelf zegt dat hij zich wil ’inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn en mogelijk niet zelf hun stem kunnen laten horen’.