Qantas-vlieger ’tekent’ logo tijdens laatste vlucht met Boeing 747

Vlucht QFA7474 vertrok woensdag vanaf de luchthaven van Sydney, op weg naar de VS waar het toestel met pensioen zal gaan. Kort na de start begon gezagvoerder Sharelle Quinn, de eerste vrouwelijke gezagvoerder van Qantas, aan een aantal manoeuvres waarmee in zogeheten flight-trackers het Qantas-logo op de kaart verscheen.

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

De 747 wordt bij veel maatschappijen, ook bij Qantas, ingeruild voor zuiniger types, zoals de 787 Dreamliner en de Airbus A350, maar volgens Qantas-ceo Alan Joyce gaat dat niet zonder weemoed. „Dit toestel was zijn tijd ver vooruit. Zowel de bemanning als het grondpersoneel werkt graag in en aan het toestel en onze vliegers vonden het een heerlijk toestel om te besturen.”

De laatste lading van de 747 was vracht met bestemming Los Angeles. Daarna wordt het toestel gestald in de Mojavewoestijn. Ook pilote Sharelle Quinn zal mogelijk een traantje moeten wegpinken. „Ik heb 36 jaar op de 747 mogen vliegen en het was een absoluut voorrecht.”