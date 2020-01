Haagse agenten bekogeld met stenen na staken Eritrees feest

In zalencentrum Kristal was zaterdagavond een Eritrees feest aan de gang, vertelt een administrateur van het zalencentrum zondagavond aan De Telegraaf. „De zaal is door ons verhuurd. Wij hebben besloten dat het feest werd stopgezet. Alle ophef heeft buiten de zaal plaatsgevonden.”

Het Eritrese feest werd stilgelegd nadat enkele bezoekers zonder kaartje naar binnen kwamen. Daarbij keerden bezoekers zich tegen de inmiddels aanwezige politie. Daarbij werden meerdere agenten bekogeld met stenen, nadat het feest was gestaakt.

Volgens een politiewoordvoerster kwam rond middernacht de melding dat er onrust was ontstaan bij een evenement. „Een groep van naar schatting 100 personen wilde zonder entreebewijs of fouilleren een feest betreden. Toen zij het feest binnendrongen heeft de beveiliging besloten het event te beëindigen en de zaal te ontruimen. De bezoekers met kaartje werden hierdoor boos en weigerden de locatie te verlaten.”

Agenten doen aangifte

Na de melding van de ongeregeldheden was de politie snel ter plaatse. „Een groep van ongeveer 100 tot 150 personen wilde de locatie niet verlaten en keerde zich tegen de politie. Er werden vernielingen gepleegd en er werd met stenen en andere voorwerpen naar agenten gegooid”, aldus de woordvoerster. „Hierbij raakten vier agenten lichtgewond, een van hen is ter plaatste door de ambulance gecontroleerd. Deze agenten doen aangifte.”

Er kwamen volgens een ooggetuige meerdere ambulances ter plaatse om gebeten relschoppers en een onwel persoon te behandelen. „Een verdachte, die in zijn been is gebeten, is naar het ziekenhuis vervoerd”, aldus de politie.

De vier aangehouden personen zitten nog steeds vast. „Het rechercheonderzoek is in volle gang, meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.”

Ⓒ Regio15

Treinrit onder politiebegeleiding

Een deel van de weggestuurde bezoekers bleef rond Den Haag Centraal hangen. Daar rijden geen nachttreinen. Om de bezoekers buiten het station te houden hebben meerdere agenten op linie de hal van Den Haag Centraal geblokkeerd.

Vervolgens heeft de NS op verzoek van de poltie een trein geregeld om de rust te laten wederkeren. „Het ritje van Den Haag Centraal naar Den Haag Holland Spoor vond plaats onder politiebegeleiding. Daar hebben ongeveer 20 tot 25 mensen gebruik van gemaakt. Vanaf Holland Spoor kunnen mensen weer alle kanten op”, aldus een woordvoerster van de NS.