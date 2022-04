Twee gewonden in Scheveningen door insluiper

De bewoners werden opgeschrikt nadat een onbekend persoon ineens in hun huis stond. Hoe de bewoners gewond zijn geraakt daar kan de politie nog niet veel over kwijt. ,,We doen nu een groot onderzoek in de woning en de omgeving van de woning. We zijn ook op zoek naar mogelijke getuigen”, aldus een woordvoerster. In de straat staan mannen in witte pakken. Ook rond een auto wordt onderzoek gedaan door de forensische rechercheurs. De bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk.

Getuigen wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.