Duitse bisschoppen: tot 50 mille schadevergoeding bij misbruik

FULDA - Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in Duitsland door katholieke geestelijken kunnen een schadevergoeding van maximaal 50.000 euro krijgen. De Duitse bisschoppenconferentie heeft daar overeenstemming over bereikt. Slachtofferverenigingen vinden het „symbolische” bedrag veel te laag en willen een debat in het parlement.