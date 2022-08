Vrachtwagen kantelt in berm op A73, traumahelikopter landt op snelweg

Het ongeluk vond plaats rond 09.30 uur. Een vrachtwagen is om onbekende reden gekanteld in de berm. De hulpdiensten kwamen snel ter plekke, waaronder ook een traumahelikopter die op de snelweg is geland. Daardoor was de weg volledig afgesloten en is er een file van meer dan vijf kilometer ontstaan.

Het slachtoffer uit de vrachtwagen is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waarna de traumahelikopter weer vertrok. Even later kon er weer één rijstrook worden vrijgegeven. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven (A50, A2, A67).

Het is onduidelijk wat zich precies heeft voorgedaan op de A73. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.