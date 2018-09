Hachchi strijkt al 18.000 euro op

Dit stelt D66-voorzitter Letty Demmers, die met Hachchi in overleg is over haar toekomst. Volgens Demmers kijkt Hachchi nu naar wat er mogelijk is, ook wat betreft haar internationale ambities. Inmiddels heeft Hachchi 18.000 euro aan wachtgeld binnen geharkt. Begin vorige maand kondigde Demmers aan dat Hachchi een royement wacht als zij niet met een goed verhaal komt over hoe ze weer aan de bak denkt te komen, zodat haar wachtgeld kan worden stopgezet.

Hachchi is nu bijna drie maanden weg en dan gaat een sollicitatieplicht gelden. De partij is in grote verlegenheid gebracht door Hachchi die spoorslags uit de Kamer vertrok en richting de Verenigde Staten ging om daar op kosten van de Nederlandse belastingbetaler te gaan flyeren.

Demmers stelt dat er eerdaags een gezamenlijke verklaring zal komen. Zaterdag congresseert de partij, waarbij de pijnlijke kwestie als een donkere wolk in de lucht hangt. Er komt een motie in stemming die Kamerleden van de partij opdraagt een volledige periode van vier jaar uit te zitten. De bepaling moet worden opgenomen in de huishoudelijke regels van de fractie.

Onbereikbaar

Hachchi houdt zich al bijna drie maanden onbereikbaar voor commentaar. Volgens Demmers - die haar alleen via e-mail af en toe spreekt - werkt zij wel voor Clinton, maar betreft het een vrijwilligersbaan. Meer dan een bescheiden onkostenvergoeding krijgt ze niet. Van een betaalde functie, waar Hachchi aanvankelijk mee schermde, is in ieder geval geen sprake.

Hachchi verbijsterde haar partij nadat ze zich op 17 januari telefonisch bij haar fractievoorzitter Pechtold meldde, met de medeling dat zij per direct weg wil omdat ze aan de slag gaat voor Clinton. Ondanks zware druk uit de partijtop om dat besluit te heroverwegen, zette ze door. Ze was niet bij haar eigen afscheid, wat zeer ongebruikelijk is. Ze haalde zelfs haar spullen niet op, terwijl ze sinds 2010 Kamerlid was. Niemand van haar voormalige collega’s kon daarna nog met haar in contact komen.

Niet veel later dook ze op in New York in de buurt van het Democratische hoofdkantoor van Clinton, maar ze hield haar kaken stijf op elkaar. Na alle commotie in Nederland belde zij nog wel met Kamervoorzitter Arib en Pechtold, maar helderheid over haar motieven heeft ze tot op heden niet gegeven.