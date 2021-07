Johan Talsma zegt lidmaatschap Forum voor Democratie op: ’Uitspraken in Purmerend zijn de druppel’

Talsma is al jaren lid van Forum voor Democratie en stond ook op de landelijke kandidatenlijst van de afgelopen verkiezingen. „Het waren mooie tijden, maar aan alles komt een eind”, schrijft de ondernemer uit Dokkum.

„Wat er het afgelopen weekend is gebeurd, is wat mij betreft de spreekwoordelijke druppel, ik kan er niet meer tegen. De uitspraken van Forum van Democratie in Purmerend zijn zover over mijn grens dat ik per direct mijn lidmaatschap opzeg”, schrijft hij.

Forumland

Baudet liet onlangs weten dat hij zinspeelt op een eigen Forum-cryptomunt, als onderdeel van het ’Forumland’ met eigen mediakanalen dat hij als een zuil wil vormgeven. Dit weekend deed hij daar in Purmerend een schepje bovenop door te stellen dat ’Forumland’, al echt vorm krijgt. Er komt een app, die goed is voor crowdfunding, dating en vacatures.

Talsma benadrukt dat hij in goede en slechte tijden achter de partij stond, maar dat de breuk met Wybren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraim hem niet in de koude kleren is gaan zitten. „Ik wens Forum voor Democratie echt het allerbeste toe, maar ik ben lid af.”