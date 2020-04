Van der Ham: ’Dagbesteding opstarten voor gehandicapten’

Voor kinderen (en volwassen) verstandelijke gehandicapten vanaf 12 jaar geldt de voorlopige datum van 1 juni. Deze richtlijn heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) woensdag bekend gemaakt nadat veel ouders aan de bel trokken omdat juist deze zorg-intensieven zich vergeten voelde bij de persconferentie van Rutte over de heropening van de (basis)scholen en het speciaal onderwijs per 11 mei. Boris van der Ham van de VGN: „Wij hebben veel vragen gekregen van bezorgde ouders en familieleden wat de versoepeling betekent voor de gehandicaptenzorg en in het bijzonder de dagbesteding en het logeren. Daarom hebben we een handreiking ontwikkeld.”

Hierin staat te lezen: „De openstelling van locaties voor opvang en logeren is de afgelopen weken heel beperkt geweest.” Over de mogelijke opening van de opvang en de gevaren wat betreft Covid-19 beroept de NVG zich op de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde: „Bij een ’kwetsbaar’ kind lijkt een infectie met het coronavirus niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen. Indien een ’kwetsbaar’ kind niet ernstig ziek wordt door andere virussen zal dit zeer waarschijnlijk ook niet zo zijn door het coronavirus.”

Kinderdienstencentra zouden in de richtlijn vanaf 11 mei open kunnen voor kinderen tot en met 12 jaar als alle randvoorwaarden kunnen worden georganiseerd op de locatie. - Kinderen ouder dan 12 jaar zouden – zoals het er nu naar uit ziet - vanaf 1 juni weer naar het kinderdienstencentrum kunnen komen in lijn met het voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor kinderen ouder dan 12 waar de druk in de thuissituatie te hoog is of er zorgen zijn over de veiligheid kan, net als tot nu toe praktijk is, de afweging worden gemaakt om kinderen toch opvang te bieden. Bijvoorbeeld in een klein groepje van drie of vier kinderen. In het algemeen heeft het de voorkeur dat ouders zelf het vervoer verzorgen. Zeker voor kinderen ouder dan 12 jaar. Nu ouders nog veelal thuis werken is de ervaring dat dit voor ouders in veel gevallen ook een werkbare oplossing is. Op termijn zal dit wellicht lastiger worden.”

Corona bij beperkten

-In ons land zijn zo’n 1,5 miljoen verstandelijk en geestelijke beperkten. Sommigen wonen (deels) zelfstandig. Het is onbekend hoeveel van hen naar de dagbesteding gaan.

-Zo’n 170.000 gehandicapten wonen in (gesloten) instellingen. Een groot deel gaat naar de dagbesteding binnen de instelling

-De meeste van die instellingen zijn tot zeker 11 mei gesloten voor familie.

-Bij 11 procent van de gehandicapteninstellingen is nu corona vastgesteld.

-Er zijn ongeveer 650 verdenkingen gemeld van Covid-19 bij verstandelijk gehandicapten en bij 189 patiënten is Covid-19 door middel van een test vastgesteld. Van de positief geteste patiënten zijn er 19 overleden.