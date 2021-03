In Zuid-Holland springt geen partij eruit: ’Zolang ze maar bouwen, bouwen, bouwen’

Burgemeester Jan van Zanen met de ’vegaburgermeester’ die ook elke vrijwilliger bij een stemlokaal kan afhalen. Ⓒ De Telegraaf

Den Haag - Stemmen in een voetbalstadion, het Kurhaus of op een skatebaan. De stembureaus zitten op de meest uiteenlopende plekken in Zuid-Holland. Den Haag alleen al telt er maar liefst 273, waaronder ook achttien coronaproof stemtenten. Aan het Frederik Hendrikplantsoen staat een van deze ’luchtige’ stemlocaties. „Het is net zo’n Arabische tent”, zegt stembureaubezoeker Stefan.