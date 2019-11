Echtpaar sluit tabakswinkel na dertiende overval: ’Dit doet zeer’

José en Ruud Markies: „We hadden om een heel andere reden afscheid willen nemen. Omdat we te oud zouden worden, niet omdat we bang zijn in onze eigen winkel.” Ⓒ ROEL dijkstra

Rotterdam - Na drie overvallen dit jaar is de maat vol voor José en Ruud Markies van tabakswinkel ’De Posthoorn’ in Rotterdam-Delfshaven. Zaterdag sluiten ze na 32 jaar definitief hun zaak aan de Willem Buytewechstraat, met pijn in het hart. „Dit is gewoon ons buurthuis.”