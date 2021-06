Test om te kunnen reizen vanaf woensdag beschikbaar

Premium Binnenland

Eerste stap om stikstofprobleem aan te pakken: ’Huizen of bos in plaats van vee’

Het mes moet flink in de veehouderij in het Groene Hart en de Gelderse Vallei. Dit is een eerste stap om de stikstofproblematiek aan te pakken, en helpt bovendien het klimaat en de waterkwaliteit. Verder creëert het in de Gelderse Vallei de ruimte voor andere opgaven als natuur, bos of woningbouw.