’Britse (30) cel in na lach-emoji bij foto van geslachtsdeel ex’

„Wat is dat?”, schreef Yasmin Walker op Instagram toen ze een foto met haar 1300 volgers deelde vergezeld van lachende emoji’s, schrijft Scarborough News. Walker deelt vaker pikante beelden. Die worden nu breed uitgemeten in de internationale nieuwsmedia, waaronder de New York Post.

Ze is beroemd geworden – maar een hoogtepunt beleeft Walker allerminst want de naaktfoto van haar ex, die ze in een ’sarcastische bui’ plaatste, zoals ze vertelde in de rechtbank, komt haar duur te staan.

De Britse werd aangeklaagd voor het opzettelijk verspreiden van naaktfoto’s met het doel om een ander te schaden; wraakporno. De rechter kwam tot drie maanden celstraf.

Overigens was ze geen onbekende van justitie met eerdere veroordelingen voor onder meer bedreiging en rijden onder invloed.

’Verkeerde knop’

Volgens haar advocaat heeft Walker ptss na een gewelddadige relatie, en werd ze zo ernstig geslagen dat haar partner 12,5 jaar in de gevangenis belandde. Ze verloor het zicht bij een van haar ogen en moest operaties ondergaan. Het ging om een eerdere relatie.

Haar slechte zichtvermogen was, volgens Walker, ook de reden van de Instagram-foto: ze drukte per ongeluk op de verkeerde knop. De rechter ging daar niet in mee. Later sprak Walker over een ’sarcastische bui’. Ze heeft drie maanden onvoorwaardelijk gekregen.