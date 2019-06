’Zeer uitzonderlijke situatie’ in Amsterdam

Hoe groot de schade is in de rest van de stad, moet later duidelijk worden. Kaljee denkt dat er zeker meer dan driehonderd bomen zijn omgewaaid. Ook staan er veel scheef en zitten er losse takken in bomen. „We hebben hier nog weken werk aan om dit op te ruimen.” De gemeente heeft zo’n tweehonderd man en drie aannemers ingezet om alles op te ruimen en de schade te herstellen.

Opvallend is volgens Kaljee dat de storm zich vooral heeft geconcentreerd in de binnenstad. „Op sommige plekken zijn wel zeven of acht bomen achter elkaar omgewaaid. Het hele beeld van de gracht is veranderd.” Op het Oudekerksplein op de Wallen zijn de tachtig jaar oude bomen rondom de kerk gesneuveld. „Dat is heel gek, want ze zijn hier in alle windrichtingen omgegaan”, zegt de consulent. „Deze bomen hebben al zoveel stormen overleefd. Ze hadden wel twee- tot driehonderd jaar kunnen worden.”

Dat de storm juist het centrum zo heeft getroffen, kan meerdere oorzaken hebben. „De wind maakt extra snelheid bij een gracht, omdat het een soort pijpenlade is, of misschien was er een kleine tornado”, zo verklaart Kaljee de gevolgen. Hij spreekt van geluk dat de storm ’s nachts was waardoor er niet veel mensen op straat waren. De schade aan auto’s, fietsen en huizen is volgens hem groot.

Ⓒ Richard Mouw

De bomen in de binnenstad worden ieder jaar „van top tot teen” gecontroleerd, zegt de consulent. Hij is dan ook verrast dat er zoveel zijn omgewaaid. Overigens was de schade bij een storm in 2013 een stuk groter. Toen waaiden in Amsterdam 1100 bomen om. „Hier leer je ook weer van. We denken veel te weten, maar bomen laten zich slecht lezen.”

Op het plein voor Amsterdam Centraal Station viel een boom om. Ⓒ ADRIAN ARDELEAN