Duizenden patiënten onnodig aan de chemo

Tot deze onthutsende conclusie komen onderzoekers van het Nederlandse kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam. Bedoeld als celdodende medicatie vergroot ’chemotherapie’ hun levenskansen niet.

’Chemo niet nodig’

,,Bij deze omvangrijke patiëntengroep met een kleine kans op uitzaaiingen, is chemotherapie beslist niet nodig”, zeggen de kankerspecialisten. ,,Hun kans op overleving is even goed zónder chemotherapie. Bovendien veroorzaakt het alleen maar schade.”

De resultaten van hun omvangrijke wetenschappelijke studie onder 6693 patiënten van 111 kankercentra in negen Europese landen zijn zojuist gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Association for Cancer Research in New Orleans (VS).

Overbehandelde patiënten

In Nederland gaat het per jaar alleen al om ongeveer 2500 met chemo ’overbehandelde’ borstkankerpatiënten, zo berekenden zij. In de zogenoemde ’Mindact’-studie werden de huidige diagnostische bevindingen vergeleken met genetische analyses van de borsttumor.

Jaarlijks krijgen in Nederland ruim 14.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Hiervan heeft circa 80 procent een hormoongevoelige vorm. Eén tot twee procent van de patiënt overlijdt aan de directe gevolgen van hun chemobehandeling.

Al decennialang behoort chemotherapie tot de standaard in de behandeling van borstkanker. Na de operatieve verwijdering van de tumor wordt dikwijls aanvullende chemotherapie gegeven om uitzaaiingen (metastasen) te voorkomen. ,,Maar na vijf jaar onderzoek blijkt nu dat een aanzienlijk deel van deze vrouwen met een vroege diagnose hoe dan ook geen uitzaaiingen gekregen zouden hebben. Tóch ondergingen ze deze zware therapie, vrij zeker onnodig”, zeggen de twee ontdekkers van de test die in deze studie werd gebruikt, moleculair bioloog dr. Laura van ’t Veer en moleculair geneticus prof. dr. René Bernards.

MammaPrint

Ruim tien jaar geleden bedachten en ontwikkelden zij de MammaPrint, een test die de activiteit van 70 genen in het tumorweefsel kan bepalen. Met de test kan worden voorspeld voor welke vrouwen met een vroeg stadium hormoongevoelige borstkanker, de aanvullende chemotherapie nodig is en voor welke niet. Deze genetische ’vingerafdruk’ van de tumor berekent zo voor iedere patiënt de persoonlijke kans dat de tumor zal uitzaaien.

Prof. dr. Emiel Rutgers, borstkankerchirurg in het Antoni van Leeuwenhoek, coördineerde het Nederlandse deel van de studie. ,,Van de 1550 vrouwen met een ’laag risico’ op uitzaaiingen volgens de MammaPrint-test, maar een hoog risico volgens de standaard klinische beoordeling, kreeg de helft na chirurgie chemotherapie, de andere helft onderging alleen chirurgie. In beide groepen bleef het percentage vrouwen dat in de jaren erna ziektevrij bleef gelijk, namelijk 95 procent. Hiermee is aangetoond dat het veilig is om af te zien van chemotherapie bij een laag risico op uitzaaiingen.”