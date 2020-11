Nu meer dan 50.000 coronadoden in Italië

Er werden bijna 23.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen steeg met 418 naar bijna 35.000. Op de ic’s liggen er 3810. De afgelopen weken kwamen er zorgwekkende beelden van overvolle ziekenhuisafdelingen in Italië naar buiten.

Italië neemt qua overlijdens door Covid-19 wereldwijd de zesde plaats in. Ook Frankrijk (bijna 49.000) en Spanje (bijna 43.000) staan in de top tien. In Nederland gaat het om zo’n 9.000 stergevallen.

De eerste coronagolf trof Italië eerder dit jaar hard. Het virus zette in Europa in de regio Lombardije vermoedelijk het eerst voet aan grond De regering kondigde een strenge lockdown af en leek de uitbraak in de zomer grotendeels onder controle te hebben. De afgelopen tijd zijn in meerdere regio’s weer lockdownachtige maatregelen van kracht geworden.