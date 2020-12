Man op straat doodgeschoten in Vlaardingen

Volgens de politie mocht reanimatie niet meer baten en overleed de man ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over zijn identiteit. Volgens buurtbewoners gaat het om een twintiger.

De politie kon snel ter plaatse zijn omdat het politiebureau in de buurt is. Agenten vonden in de omgeving (Potgietersstraat) een mogelijk verdachte. „Hij zette het op een lopen. We hebben de achtervolging ingezet. De man wilde niet luisteren, ook niet na een waarschuwingsschot. Toen hebben we gericht geschoten.”

De man heeft zwaar lichamelijk letsel en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij geldt als verdachte.

Ⓒ JBMedia

’Lijkt gerichte actie’

Het slachtoffer werd woensdag gevonden door een buurtbewoner. Volgens deze buurman lag er een aardappelmesje naast het lichaam. Bewoners van de Patrimoniumdwarsstraat zijn geschokt door zijn dood. De mogelijke liquidatie volgt op eerdere incidenten in de omgeving waarbij onder meer een banketbakker werd overvallen.

Meerdere buurtbewoners zeggen dat het om een gerichte actie moet gaan. Ze hoorden minimaal drie of vier schoten. Een van de daders zou kort daarna hebben gezegd ’mattie, dat doe je niet meer’, zo ving een omstander op.

„Er is vermoedelijk een ruzie aan voorafgegaan”, bevestigt een politiewoordvoerder. Verder onderzoek moet meer duidelijk maken. De recherche is bezig en de politie doet ook met drones onderzoek.

Groep daders

Er zouden vier of vijf daders zijn geweest, klinkt het. Op camerabeelden in de omgeving is te zien dat een auto in de straat staat te wachten, een van de mannen erin springt, waarna de auto achteruit wegrijdt.