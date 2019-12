OM vindt arrestatie Taghi huzarenstuk: ’Dit zijn mannen die hun vrijheid kunnen kopen’

Taghi werd afgelopen nacht in een woning in Dubai aangehouden door de politiediensten aldaar, laat de Nederlandse politie vandaag weten.

„De aanhouding is te danken aan de niet aflatende inspanning van de Nederlandse politie en de samenwerking met autoriteiten in Dubai. Hun hulp was essentieel”, zei Jannine van den Berg, politiechef Landelijke Eenheid. „Er was een ongekende motivatie en nimmer aflatende inzet om hem aan te houden. Het doel was een klap uitdelen aan deze internationale criminele organisatie. Iedereen verdient een compliment.”

’Hij kon vrijheid kopen’

Andy Kraag, hoofd Landelijke Recherche, looft ook de internationale samenwerking met Dubai. Taghi oppakken was geen sinecure. „Dit zijn mannen met internationale netwerken, met veel geld, waardoor zij ook hun vrijheid kunnen kopen. Het vergde een enorme inspanning.”

Ⓒ ANP

„Specialisten werkten meer dan een jaar, dag en nacht, aan het onderzoek. Alles is uit de kast gehaald. Denk aan klassieke straatwerk, maar ook financieel onderzoek en hoogwaardige opsporing”, vervolgt Kraag, die spreekt van ’state-of-the-art opsporing’.

Naar Nederland

Lange tijd kon Taghi zich vrijelijk begeven in Dubai en vermoedelijk ook Iran. „Dit soort criminelen denken onterecht dat ze onaantastbaar zijn”, zegt Kraag. „Wij willen deze organisaties stap voor stap ontmantelen.”

Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket, hoopt dat Taghi daadwerkelijk naar Nederland komt. „Hoewel we geen uitleveringsverdrag hebben met Dubai, hoeft dat uitlevering zeker niet in de weg te staan. Die zou wel enige tijd in beslag kunnen nemen. Uiteindelijk verwachten we dat hij in het Marengo-proces persoonlijk terecht kan staan.”

Onze verslaggever Chris Ververs heeft de persconferentie bijgewoond. Bekijk hieronder zijn updates terug.

Tweede persconferentie

Om 18.30 uur geeft ook minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een persverklaring over de aanhouding van Ridouan Taghi. Onze verslaggever Valentijn Bartels is daarbij. Zijn verslag kunt u vanaf 18:30 uur hier live volgen.

Grapperhaus ’dacht: hebbes!’, vertelt hij op het ministerie. Er zijn zo’n honderd mensen bij het onderzoek betrokken geweest.

Lees meer over de arrestatie van Ridouan Taghi via onderstaande link.

Bekijk ook: Ridouan Taghi opgepakt in Dubai

Bekijk ook: Hier wordt Taghi van verdacht