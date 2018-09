Leerlingen protesteren met blote buik

De directeur mailde vorige week „bij de leerlingen (en medewerkers) geen te korte broeken/rokjes en te korte truitjes” te willen zien. Vorige maand waren het nog vrouwelijke ambtenaren in Amsterdam Nieuw-West die van hun teamleider geen korte rokjes en knielaarzen mochten dragen.

Een 18-jarige leerlinge, die anoniem wil blijven: „Ik wil laten zien dat ze ons niet vanwege onze kleding naar huis kunnen sturen. Kleding is voor meisjes op de middelbare school een manier om zich te uiten. Daarmee kunnen ze zich onderscheiden van de groep. Bijna alle meisjes op school proberen op elkaar te lijken.

Anders zijn is eng en ik vind niet dat de kleine groep meisjes die zich over hun onzekerheid heen zetten en toch dat leuke korte broekje uit de kast durven trekken, moeten worden belemmerd door restricties.”

De leerlinge werd op het idee gebracht door een economiedocent. „Hij vroeg voor de grap of we niet expres dit soort kleren aan moesten doen.” De leerlingen zitten op de locatie Westplantsoen en niet Reinier de Graafpad, waaraan de brief werd gestuurd. „Maar het voelt voor mij een beetje als één en ik zat eerst zelf op de andere locatie.”

Fons Loogman, de algemeen directeur van het Stanislascollege: „We geven geen voorschriften. We gaan ervan uit dat de meeste leerlingen begrijpen dat ze niet in strandkleding of iets dat erop lijkt naar school moeten komen.” Doen ze dat wel, dan worden ze naar huis gestuurd om „gepastere kleding” aan te trekken.

Het is niet de eerste keer dat een school zich bemoeit met de kledingkeuze van zijn leerlingen. Op het Nijmeegse Kandinsky College moeten leerlingen sinds begin deze maand hun buik, navel en schouders tijdens de gymles bedekken.

In het Zuid-Hollandse Hazerswoude stuurde de rector in 2013 een paar tieners naar huis van wie hij de broekjes te kort vond. Het reformatorische Van Lodenstein College in het Gelderse Kesteren ging nog verder. Daar liepen een tijd ’kledingcoaches’ rond om met de leerlingen te praten over hun kleding. Meisjes moeten daar een rok of jurk dragen.