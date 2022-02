Zelenski vraagt om direct EU-lidmaatschap voor Oekraïne

Zelenski had zaterdag al op een besluit aangedrongen. „Het is een cruciaal moment om de langdurige discussie voor eens en voor altijd af te sluiten en een besluit te nemen over een EU-lidmaatschap van Oekraïne.”

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen sprak zich zondag in Brussel uit voor de toetreding van Oekraïne, dat verwikkeld is geraakt in een oorlog met Rusland. „Op termijn horen zij inderdaad bij ons”, zei Von der Leyen. Tegen een verslaggever van tv-zender Euronews benadrukte ze dat er op verschillende gebieden nu al nauw wordt samengewerkt door de EU en Oekraïne, onder meer op gebied van energie.

Bekijk ook: Harde sancties tegen Rusland doen ons ook veel pijn

Het zijn Nederland en de andere 26 lidstaten die over een nieuw lidmaatschap beslissen. In Oekraïne leeft de gedachte tot toetreding van de EU al langer: die doelstelling staat sinds 2019 ook in de grondwet verankerd.

Aanvoer wapens

Veel EU-landen hebben besloten zware wapens naar Oekraïne te sturen. De EU-ministers van Defensie houden maandagmiddag digitaal overleg over de situatie. Ze bespreken onder meer waar Oekraïne verder behoefte aan heeft.