’Er kwam al eens bebloede man aan de deur’

Maandagavond is het onderzoek in het huis nog in volle gang. Enkele politiebusjes staan geparkeerd voor het huis. Ⓒ De Telegraaf

BERKEL EN RODENRIJS - Het dodelijke slachtoffer aan de A.H. Verweijweg in Berkel en Rodenrijs was een medewerker van uitzendbureau Covebo. Dat bevestigt een woordvoerder aan De Telegraaf. Maandagochtend trof de politie zijn lichaam aan. Inmiddels zijn er maar liefst veertien mensen uit dat huis aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang. Buurtbewoners zijn geschokt. „Er kwam al eens een man met bebloed gezicht aan de deur.”