Toegangstest blijft toch gratis

Met de invoering van de toegangstest wil het kabinet het mogelijk maken om stappen in het openingsplan te vervroegen. Zo gaat de horeca pas in stap 3 open voor uit eten. Dat zou al in stap 2 kunnen als mensen een toegangstest op zak hebben.

Zo’n toegangsbewijs kunnen mensen halen bij een speciale testlocatie. Het kabinet zou tot en met juni opdraaien voor de kosten. Vanaf juli zou het maximaal 7,50 euro moeten kosten. Een meerderheid van de Kamer vindt dat niet kunnen.

’Tweedeling in de samenleving’

D66-Kamerlid Paternotte en CU-Kamerlid Bikker stellen daarom donderdag in een debat voor om de eigen bijdrage af te schaffen. Ze vrezen voor een tweedeling in de samenleving. „Dit risico bestaat wanneer onderdelen van het openbaar leven enkel toegankelijk zijn voor mensen die een sneltest kunnen betalen”, stelt het duo in een voorstel.

PVV-Kamerlid Agema komt met een vergelijkbaar voorstel: „Het is onwenselijk omdat dit een drempel opwerpt voor mensen met een lager inkomen. Even een kopje koffie met appeltaart zit er dan niet in en een bioscoopbezoek wordt dan al gauw 30 procent duurder.”

Vaccinatiebewijs

Een andere wens van de Kamer heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond al in vervulling laten gaan. Nederlanders die al volledig zijn gevaccineerd kunnen straks met een vaccinatiebewijs vervroegd naar bijvoorbeeld evenementen.

Voor het testbewijs is al een speciale app gemaakt voor op de telefoon. Het kabinet neemt begin volgende maand een besluit over de invoering van het vaccinatiebewijs.

Het mogelijk maken van testbewijzen heeft inmiddels politieke vertraging opgelopen. Aanvankelijk zou er vorige week al een debat plaatsvinden, maar de Kamer was zeer kritisch en wilde meer voorbereidingstijd.

Nieuwe versoepelingen

Nadat de politiek heeft besloten is het nog steeds de vraag wanneer Nederlanders testbewijzen kunnen gebruiken. Dat hangt af van de coronasituatie. In de volgende stap van het openingsplan zou het kabinet daar mee willen beginnen. Die stap is inmiddels al een week uitgesteld. Komend weekend kijkt het kabinet of nieuwe versoepelingen mogelijk zijn.