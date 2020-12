Budgetcrisis afgewend

De Duitse bondskanselier Angela Merkel overlegt met Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie en Giuseppe Conte, de premier van Italië. Ⓒ foto Bloomberg

BRUSSEL - Een crisis over de EU-begroting en het coronaherstelfonds is afgewend. EU-leiders van 27 landen sloten donderdagavond een deal over de zogeheten rechtsstaattoets waardoor Polen en Hongarije hun veto op de geldpotten opheffen.