Koning dumpt belastingmannetje

Dit melden betrouwbare bronnen rond het koningshuis aan De Telegraaf.

Het opstappen zou een “zakelijke beslissing” zijn geweest die al geruime tijd geleden werd genomen. Een gerucht dat er sprake zou zijn geweest van een incident, wordt nergens bevestigd

De Rijksvoorlichtingsdienst doet geen mededelingen over het vertrek bij Meijburg, aangezien dit volgens de woordvoerder van de Koning een privéaangelegenheid is. Ook Meijburg zelf zwijgt.

Met het opstappen van het Koninklijk Huis raakt de KPMG-dochter een van z’n allertrouwste en allerrijkste klanten kwijt. Naar verluidt, liet de koninklijke familie zich al kort na de oprichting van het adviesbureau in 1939 fiscaal begeleiden door Meijburg. Het totale vermogen van het koningshuis, inclusief alle paleizen en bedrijfsaandelen, wordt momenteel door de rijkenlijst van Quote op zo’n 900 miljoen euro geschat.

Geheimhouding

De behandeling van de meest prestigieuze klant van het belastingadviesbureau ging binnen Meijburg decennialang met extreme geheimhouding gepaard. “De medewerker die de aangifte van het Koninklijk Huis uitvoerde, beschikte over een aparte kamer met een eigen kluis. Voordat hij naar de wc ging of koffie wilde halen, moest hij eerst alle papieren in de kluis leggen en vervolgens ook zijn kamer op slot doen”, weet een voormalige manager. Meijburg begeleidde de Koninklijke familie ook in pijnlijke fiscale kwesties, zoals toen prins Bernhard alsnog belasting moest betalen over de steekpenningen die hij in de jaren zeventig had aangenomen van vliegtuigbouwer Lockheed.

Het Koninklijk Huis betaalt op enkele vrijstellingen na gewoon vermogensbelasting, maar is vrijgesteld van belasting voor wat betreft de toelages die het jaarlijks ontvangt. Ook betalen zij geen erfbelasting en geen motorrijtuigenbelasting over hun auto’s met een AA-kenteken.

Tot het Koninklijk Huis behoren, naast Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun drie dochters ook Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses Laurentien, Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.