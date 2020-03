Coronavirus in Asterix en Obelix-editie Italië 2017

Enkele dagen geleden verspreidde informatie over het boek ’Eyes of Darkness’ zich op sociale media. Thrillerschrijver Dean Koontz beschrijft daarin een virus dat verdacht veel lijkt op Covid-19, het nieuwe coronavirus.

„Een Chinese wetenschapper genaamd Li Chen vluchtte naar Amerika, met een floppy disk met informatie over China’s belangrijkste en gevaarlijkste nieuwe biologische wapen”, valt te lezen in het 312 pagina’s tellende boek uit 1981. „Ze noemen het ’Wuhan-400’ omdat het is ontwikkeld in laboratoria buiten de stad Wuhan.”

In de oorspronkelijke versie werd het virus nog Gorki-400 genoemd en had het betrekking op de Sovjet-Unie. Pas in 2008 werd de naam aangepast naar Wuhan-400.

Asterix en Obelix

Nu komt daar een opmerkelijk stripboek uit 2017 bij. In ’Asterix en de race door de Laars’ vecht de bekende stripheld aan de zijde van zijn maatje Obelix tegen het coronavirus. Dat doen ze in Italië, het land waar anno 2020 het levensechte Covid-19 wierig teelt en zondag al 43 doden zijn gevallen.

Het betreffende stripboek (in het Frans: Astérix et la Transitalique) is het derde album geschreven en getekend door de nieuwe auteurs, scenarist Jean-Yves Ferri en tekenaar Didier Conrad.

’Virus’ trekt op met bacterie

Het coronavirus is in de strip een mens; een wagenmenner. De Romeinen hadden namelijk een wedstrijd gelanceerd „open voor wagenmenners uit de hele wereld, inclusief barbaren.” Daar kwamen verschillende types op af. Grote favoriet is ’Coronavirus’, echte naam ’Testus Terone’, duidelijk vernoemd naar testosteron.

De bijrijder van Coronavirus, een gemaskerde rijder, is Bacillus. Dat is een Romeinse verbastering van het woord bacterie.

Vele types die in de strip voorkomen, zijn gebaseerd op echte personen. Zo is Coronavirus gebaseerd op Alain Prost, een voormalige Formule 1-coureur. Ook Silvio Berlusconi en Venus en Serena Williams komen in de strip voor, net als zanger Luciano Pavarotti, schrijven Franse en Italiaanse media.

Lezers vonden het ietwat geforceerd, zo was de publieke opinie over het boek dat in 2017 uitkwam, en weinig stof deed opwaaien. Tot vandaag. Want vanwaar die mysterieuze verwijzing naar corona?

Coronavirus wordt ’geholpen’

In het boek komen allerlei etniciteit voor; omdat de wedstrijd is opengesteld voor strijdwagens van over de hele wereld, komen strijders van heinde en verre op het spectakel af. Ook hun aanhangers komen mee. Allen raken zij in de ban van de grote favoriet. De kreet ’Coronavirus!’ galmt constant door het publiek.

Tijdens de race wordt duidelijk dat het coronavirus niet alleen vooruitgedreven wordt door de hysterische aanmoedigingen van het publiek, maar ook door enige vooringenomenheid bij de autoriteiten. Met sabotages, ongelukken en allerlei trucs wordt de rode loper voor het coronavirus uitgerold. Tegenstanders krijg op mysterieuze wijze pech. De race is eigenlijk een groot complot – al verliest het coronavirus uiteindelijk tóch van Asterix en Obelix.

Hebben de schrijvers van de strip een vooruitziende blik? Waarschijnlijk niet. Een jaar voor het uitkomen van de strip waren andere coronavirussen, waaronder SARS, in Europa gearriveerd, meldt de Italiaanse krant La Stampa. Waarschijnlijk waren schrijvers Conrad en Ferri op dat moment bezig met tekenen.