Proces rond 19,5 miljoen ‘witwasgeld’

De partij maakt deel uit van een nog veel grotere som geld die Surinaamse banken en wisselkantoren zouden hebben geprobeerd wit te wassen. Volgens het OM Noord-Holland dat het onderzoek leidt, kan het land geen duidelijke verklaring geven voor de herkomst van het geld. De verdediging van de financiële instellingen uit Suriname bestrijdt dat.

Suriname speelt een steeds grotere rol op het gebied van drugshandel. Zo hielden verschillende kopstukken van de organisatie van het voortvluchtige criminele kopstuk Ridouan Taghi zich er schuil. Enorme hoeveelheden coke gaan via het land naar Nederlad en andere Europese landen. In verschillende internationale rapporten is gewezen op het gemak waarmee in Suriname geld witgewassen kan worden. Dat gebeurt onder meer via wisselkantoren of cambio’s.

Misdaadjournalist Mick van Wely doet verslag van de zitting. Volg hieronder zijn tweets.