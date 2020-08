Economische krimp: heel slecht is nog relatief goed

Opvallend genoeg doet Nederland het verhoudingsgewijs minder slecht dan veel andere landen. De Duitse economie maakte een klap van meer dan 10 procent, Zuid-Europese landen deden het nog veel slechter en de Britse economie kromp met meer dan 20 procent. Zweden had amper een lockdown en boekte een econmische krimp van 8,6 procent.

„Dat Nederland het relatief minder slecht doet, komt deels doordat onze lockdown niet heel streng was”, zegt econoom Ester Barendregt van Rabobank. „Maar ook speelt een rol dat Nederland al veel verder is met digitalisering. Wij doen veel meer aan internetshoppen en de stap naar thuiswerken is heel snel gemaakt in ons land.”

Enorme krimp

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen wijst erop dat de recessie niet alleen komt door de lockdown. „Je ziet bij alle landen een enorme krimp. Of ze nou een heel zware lockdown hadden of bijna geen zoals Zweden.”

Het grootste deel van de economische krimp komt doordat consumenten veel minder uitgaven. Binnen de detailhandel vindt een grote verschuiving plaats. Kledingzaken, schoenenwinkels en drogisterijen hebben het zwaar, terwijl supermarkten, doe-het-zelfzaken en electronicawinkels het goed doen.

De internationale handel lag de afgelopen maanden merkbaar op zijn gat. De export daalde met bijna 11 procent.

De Nederlandse aanpak van de coronacrisis is in de ogen van Martin Visser zeer wispelturig. Dit zorgt voor verwarring en ontevredenheid onder ondernemers. Het zal in de ogen van de columnist van De Financiële Telegraaf niet helpen om de slechte economische cijfers op te vangen. Dat zegt Visser in de podcast Kwestie van Centen waarin ook uitgebreid wordt ingegaan op de begroting die weer wordt opgesteld voor Prinsjesdag en waar het kabinet voor een aantal moeilijke keuzes staat in deze crisistijd.