Grootouders wurgen huilende kleinzoon en gooien hem in brandende kachel

Binnenland

Verdachte fatale steekpartij Venlo stak al eerder iemand dood

De 39-jarige Portugees die verdacht wordt van een dodelijke steekpartij in Venlo op 8 december, was eerder voor een soortgelijk delict veroordeeld. In 2005 had hij iemand in Engeland doodgestoken. De straf hiervoor zat hij in een Portugese gevangenis uit, maakte de politie vrijdag bekend.