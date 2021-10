Ollongren over lobbyregels: ’Iemand moet het doen’

Door Onze parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

Demissionair Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (D66) Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren probeert de gemoederen rondom de strenge lobbycode die op tafel ligt in het kabinet te sussen. „We hebben er in een eerste ronde over gesproken, en gaan nog kijken naar de invulling.” Het duurt nog wel even voordat een dergelijke code daadwerkelijk wordt ingevoerd, aldus Ollongren.