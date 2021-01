Meer geld voor vaste lasten ondernemers, ook starters geholpen

Dat melden ingewijden over de extra steun die ministers Koolmees (Sociale Zaken), Van ’t Wout (Economische Zaken) en Hoekstra (Financiën) donderdagmiddag willen presenteren. Zij hebben eerst nog wel overleg met de werkgevers en vakbonden om de laatste puntjes op de i te zetten.

Ondernemers die 100 procent omzetverlies hebben, krijgen op dit moment 70 procent van hun vaste lasten vergoed, met een maximum van 90.000 euro per kwartaal. Het plan is om dat te verhogen naar 80 procent en 330.000 euro per kwartaal, maar over de exacte percentages en bedragen wordt nog gediscussieerd.

Starters

Ook startende ondernemers, die tot nu toe buiten de boot vielen, moeten toegang gaan krijgen tot de steun voor vaste lasten. Zij mogen dan het derde kwartaal van afgelopen jaar gebruiken als referentie voor het berekenen van hun omzetverlies.

De geplande versoberingen die op stapel stonden voor het tweede kwartaal (april, mei en juni) zullen volgens ingewijden geschrapt worden. Dat deed het kabinet eerder al voor de eerste drie maanden van het jaar en past ook in de woorden van Rutte die zei ondernemers door de crisis heen te willen trekken.

Evenementenbranche

Het kabinet werkt ook aan een garantiefonds voor evenementen. Daarmee zouden organisators hun festivals voor komende zomer al wel op poten kunnen zetten, aangezien die met het vaccin op komst mogelijk door kunnen gaan. Mocht de festivalzomer toch in de soep lopen, kan de sector gebruik maken van het garantiefonds, waar 300 miljoen euro in zou komen.