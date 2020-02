OM wilde Poch aanhouden in ander land zodat uitlevering mogelijk was

Dat meldt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. De minister doet op verzoek vanuit de Kamer onderzoek naar mogelijke onrechtmatige bemoeienis vanuit Nederland. Bij een zoektocht naar ’relevante documenten’, is een gespreksverslag uit 2008 opgedoken. „Uit het verslag blijkt dat de vertegenwoordiger van het OM, gelet op het ontbreken van de optie van uitlevering door Nederland, expliciet de mogelijkheid heeft gesuggereerd om de heer Poch aan te houden in een derde land, van waaruit hij eventueel zou kunnen worden uitgeleverd aan Argentinië”, schrijft Grapperhaus.

Dodenvluchten

Eind 2008 vroeg Argentinië aan Nederland om de arrestatie en uitlevering van Poch, omdat hij daar werd verdacht van betrokkenheid bij zogenoemde dodenvluchten tijdens het juntabewind onder het regime van president Videla. In 2009 werd Poch toch gearresteerd, in Spanje. Dat gebeurde tijdens zijn laatste vlucht, vlak voor hij met pensioen zou gaan bij Transavia. Argentinië had wel een uitleveringsverdrag met Spanje en dus kwam Poch alsnog vast te zitten in Argentinië. De voormalige piloot vindt dat Nederland hem indirect heeft uitgeleverd aan Argentinië. Daarom eist hij een schadevergoeding van 5 miljoen euro.

Poch zat zo’n acht jaar in Argentinië in voorrarrest op beschuldiging van betrokkenheid bij dodenvluchten, maar werd in 2017 vrijgesproken. Eerder heeft advocaat Knoops Nederland al aansprakelijk gesteld voor de schade die de oud-piloot heeft geleden, omdat Nederland volgens hem onrechtmatig heeft gehandeld bij zowel zijn arrestatie als de uitlevering aan Argentinië.

Het is niet voor het eerst dat informatie wijst op Nederlandse betrokkenheid bij de uitlevering van Poch. Grapperhaus liet eerder al aan de Kamer weten dat er contact is geweest over uitlevering. „Uit het verslag blijkt dat sprake is geweest van verkennende gesprekken waarin met verschillende Argentijnse gesprekspartners is gesproken over mogelijkheden van rechtshulp, de mogelijkheden met betrekking tot uitlevering daaronder begrepen”, aldus de CDA-bewindsman destijds. „Ook kan ik berichten dat een vertegenwoordiger van het Argentijnse ministerie van Justitie en Mensenrechten richting de Nederlandse delegatie een expliciete voorkeur zou hebben uitgesproken voor uitlevering aan Argentinië met als doel vervolging aldaar.”