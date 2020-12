’Duitse regering wil winkels én scholen dicht’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt zondag spoedoverleg over de coronacrisis met de premiers van deelstaten. Dat overleg begint naar verwachting om 10.00 uur. Door de harde stijging van het aantal coronabesmettingen is de druk op de politiek toegenomen om met strengere maatregelen te komen.

De regering zou volgens het uitgelekte voorstel komende woensdag al veel winkels willen laten sluiten. Die maatregel zou tot 10 januari van kracht moeten blijven. Supermarkten, apotheken en banken zouden wel open mogen blijven. De regering wil werkgevers ook gaan vragen om hun personeel in die periode thuis te laten werken.

De regering en deelstaten konden het in november al eens worden over een gedeeltelijke lockdown. Toen moesten onder meer horecazaken dicht. Ondanks die maatregelen worden in Duitsland op een dagelijkse basis nog steeds tienduizenden nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Sommige deelstaten hebben zelf al besloten tot strengere regels.

App

De Duitse autoriteiten passen vanwege de pandemie ook de waarschuwingsapp NINA aan. Die voorziet Duitsers van informatie over gevaarlijke situaties, zoals stormen, branden of bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er is via de app nu al algemene informatie over de coronacrisis te vinden.

Gebruikers moeten binnenkort via de app ook toegang krijgen tot informatie over de virusuitbraak die betrekking heeft op hun omgeving. Het gaat dan om aantallen besmettingen die daar worden vastgesteld en de maatregelen die er van kracht zijn, zegt het hoofd van de verantwoordelijke overheidsdienst BBK tegen persbureau DPA.