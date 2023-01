Grote kans op wit landschap door sneeuw, ANWB waarschuwt voor ’pittige spits’

„De spits is op donderdagochtend altijd al druk. In combinatie met de staking en de weersomstandigheden kan het pittig worden”, zegt een woordvoerder. „Mensen die weten van de staking zullen waarschijnlijk thuiswerken”, verwacht een woordvoerder.

Een concrete verwachting van de drukte geven is op dit moment lastig, omdat er in diverse regio’s gestaakt wordt, maar de staking en de weersverwachting zijn „ingrediënten die kunnen zorgen voor drukte”, zegt de woordvoerder.

Komende nacht zijn er overal buien, met dieper landinwaarts natte sneeuw of sneeuw en hagel, voorspelt het KNMI. Ook kan het glad worden doordat neerslag op wegen bevriest door lage temperaturen en lichte vorst. Donderdagochtend kan het door winterse buien of het bevriezen van wegen plaatselijk glad zijn. In de middag komen opnieuw buien met hagel, natte sneeuw en kans op onweer. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden, maar tijdens een winterse bui daalt de temperatuur korte tijd flink.

Thuiswerken

Wegwerkzaamheden die de komende dagen gepland zijn zullen weinig invloed hebben op de spits van donderdag en vrijdag, verwacht de verkeersdienst. Bij eerdere stakingen van vervoersdiensten in het land was het niet drukker op de weg. „Toen leek het erop dat veel mensen ervoor kozen om thuis te werken”, aldus de ANWB.

Donderdag en vrijdag leggen duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer het werk neer na een mislukt cao-overleg. Behalve in het streekvervoer wordt ook gestaakt onder medewerkers van bedrijven die meerdere soorten openbaar vervoer aanbieden en chauffeurs van touringcarbedrijven. Zij kondigden aan zich aan te sluiten bij de al geplande stakingen.