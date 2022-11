Italiaanse politie jaagt op moordenaar van drie prostituees

Alle drie de lichamen werden gevonden in de wijk Prati. Een Chinese vrouw werd door een portier gevonden op de overloop van een appartement. Ze was naakt en zat onder het bloed. De politie vermoedt dat ze probeerde te vluchten voor de dader. Binnen in het appartement werd een tweede Chinese vrouw gevonden, die ook was doodgestoken.

Een paar straten verderop, op slechts 600 meter afstand, werd een transseksuele vrouw doodgestoken. Zij zou uit Colombia komen. Door de vergelijkbare steekwonden ging de politie er meteen van uit dat het om dezelfde dader gaat. De politie onderzoekt nu via camera's en telefoongegevens van de vrouwen wie de moordenaar is.