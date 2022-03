Al honderdduizend vluchtelingen in Berlijn

Premium Buitenland

Franse activisten kraken villa Poetin

Activisten hebben ingebroken bij een villa in Frankrijk die in bezit zou zijn van de familie van de Russische president Vladimir Poetin. Nu willen ze het huis openzetten voor Oekraïense vluchtelingen. Ook in het centrum van Londen werd een pand kortstondig bezet door anti-Russische demonstranten.