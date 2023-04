Vermoedelijk drugslab in vakantiehuisje: twee mannen opgepakt

Volgens de politie liggen rond het huisje jerrycans. „We hebben het stevige vermoeden dat het om een synthetisch drugslab gaat”, aldus een woordvoerder.

Agenten durfden niet direct naar binnen vanwege mogelijk gevaar. De adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer bekijkt of het veilig is om naar binnen te gaan, vervolgens wordt beslist of ook de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) moet worden ingeschakeld. Die wordt geregeld ingezet bij productiecentra van synthetische drugs om de gevaarlijke chemische stoffen veilig weg te halen.

