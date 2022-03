Schokkende vondst: man bewaart lichaam overleden zoon vier jaar in de keuken

De politieagenten hoefden niet lang naar het lichaam te zoeken. Toen zij David M. vroegen of hij wist waarvoor ze waren gekomen, antwoorde hij: ,,Omdat hier een lichaam in de keuken ligt.” Hij zei dat het om het lichaam van zijn zoon ging die in mei 2018 was overleden.

De skeletresten van het lichaam zijn ter plekke onderzocht. Het gaat om een mannelijk slachtoffer. Het lichaam is meegenomen voor verder forensisch onderzoek en voor de identificatie van het slachtoffer. Het is nog niet duidelijk hoe zijn zoon om het leven is gekomen.

David M. zit momenteel in de gevangenis, maar is nog niet beschuldigd van moord.