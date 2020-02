Advies FBI-profiler: ’Publiceer de dreigbrief!’

James R. Fitzgerald volgt de ontwikkelingen in Nederland met veel interesse.

Geef de dreigbrieven van de bommenverstuurder vrij. Dan is de kans groter dat de dader sneller gepakt wordt. Dat zegt een van Amerika’s bekendste profilers, James R. Fitzgerald. De oud-FBI-agent volgt met interesse de ontwikkelingen rond de bombrieven in Nederland. „Wees heel voorzichtig, want bommenmakers leren snel bij.”