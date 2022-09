Premium Het beste van De Telegraaf

Verwarde man die van AZC Ter Apel kwam vernielt 20 auto’s

Door Johan de Veer Kopieer naar clipboard

Mura Salvatore bij zijn beschadigde auto in het centrum van Ter Apel. Ⓒ Huisman Media

Ter Apel - Overal vernielde auto's in centrum Ter Apel. Verbazing over zoveel agressie. 'Reden dat ik 's avonds niet meer alleen over straat durf',,Ik hoorde geschreeuw en dacht wat is hier aan de hand?’’ Mura Salvatore rende naar het balkon van zijn appartement in het centrum van Ter Apel en zag hoe een man op het plein auto’s aan het vernielen was. Ook zijn autoruit vertoont grote barsten.